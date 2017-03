Guardiani della Galassia: James Gunn conferma i piani per un terzo capitolo

James Gunn, nel corso di un’intervista rilasciata a Complex che dirigerà Guardiani della Galassia Vol.3, senza ancora specificare quando avremo modo di vederlo.

“Quello che è certo è che ci sarà un Guardiani 3, stiamo cercando di immaginarcelo. Più che altro, io sto cercando di immaginare come poterlo fare, anche perché si tratta di progetti che ti tengono impegnato per due o tre anni, quindi dovrò capire dove voglio essere e se posso accettare di passare tutto questo tempo in produzione. La cose diventeranno più chiare nelle prossime due settimane”.

Inoltre, il regista ha parlato del coinvolgimento dei Guardiani nei prossimi due film di Avengers: Infinity War. “Non credo dovremmo dimenticare che si tratta di film sugli Avengers, ma i Guardiani sono parte di questo universo e parte attiva delle storie di Thanos, quindi si inseriranno in maniera naturale nel contesto”.

Di seguito potete visualizzare un nuovo spot TV del Vol.2 in arrivo il 26 aprile 2017.