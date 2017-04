Guardiani della Galassia: James Gunn confermato alla regia del terzo volume

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, James Gunn ha confermato che tornerà alla regia dei Guardiani della Galassia anche per il terzo volume, aggiungendo si tratterà di un film di chiusura per il ciclo degli eroi che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni.

“Molto di quello che è successo nell’UCM in questi 10 anni ha condotto ad Avengers: Infinity War. Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà dopo quel film e concluderà la storia della nostra iterazione aiutando al contempo a catapultare sia i vecchi che i nuovi personaggi Marvel verso i prossimi 10 anni e oltre. Lavorerò fianco e fianco con Kevin Feige e lo studio per aiutare a dare una direzione a queste storie, assicurandomi che il futuro dell’Universo Marvel sia speciale, autentico, magico quanto quello che abbiamo creato finora”.

Il regista ha anche specificato a ScreenRant che si prenderà una piccola pausa prima di mettersi al lavoro sul nuovo film, il quale vedrà la luce dopo i due film sulle Infinity War con protagonisti gli Avengers (e in cui gli stessi Guardiani avranno un ruolo cruciale).

“Ho qualcosa di cui occuparmi con Avengers: Infinity War, ma poi mi rimetterò al lavoro. Nell’ultimo anno sono stato impegnato sette giorni su sette, non ho fatto altro che lavorare a questo film. Mi prenderò un breve periodo per fare un paio di viaggi e rivedere per un attimo il mondo, anche se non smetterò di lavorare”.