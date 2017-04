Guardiani della Galassia Vol.2: ecco quali brani saranno presenti nella soundtrack

Dopo il successo del primo Awesome Mix Vol.1, il 21 aprile (in digitale, il 28 in formato fisico) sarà diffusa la soundtrack ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2, ovvero l’Awesome Mix Vol.2.

Tra i brani presenti in tracklist, Fox on the Run degli Sweet e The Chain dei Fleetwood Mac, entrambe utilizzate nel materiale promozionale della pellicola, ma anche diversi evergreen come My Sweet Lord di George Harrison, Father & Son di Yusuf / Cat Stevens o Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra. Trovate la tracklist completa di seguito. Inoltre chiude il disco un brano scritto dal regista James Gunn e che vede alla voce David Hasselhoff, storico protagonista di Supercar e Baywatch.

La pellicola, diretta da Gunn e con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista e Bradley Cooper, sarà nelle sale italiane dal 25 aprile 2017.

Tracklist:

01 Electric Light Orchestra – “Mr. Blue Sky”

02 Sweet – “Fox on the Run”

03 Aliotta Haynes Jeremiah – “Lake Shore Drive”

04 Fleetwood Mac – “The Chain”

05 Sam Cooke – “Bring It on Home to Me”

06 Glen Campbell – “Southern Nights”

07 George Harrison – “My Sweet Lord”

08 Looking Glass – “Brandy (You’re a Fine Girl)”

09 Jay and the Americans – “Come a Little Bit Closer”

10 Silver – “Wham Bang Shang-A-Lang”

11 Cheap Trick – “Surrender”

12 Yusuf / Cat Stevens – “Father and Son”

13 Parliament – “Flashlight”

14 The Sneepers featuring David Hasselhoff – “Guardians Inferno”