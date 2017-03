Guardiani della Galassia Vol.2 : ecco il nuovo trailer in italiano

Uscirà nelle sale il 25 aprile 2017 l’attesissimo sequel: I Guardiani della Galassia Vol.2 . Nel frattempo è uscito proprio oggi il nuovo trailer in italiano del film Marvel più divertente della storia, caratterizzato da uno specifico tono comico che contraddistingue tutto il film.

Torneranno Peter Squill/Star Lord, Zamora e gran parte dei personaggi che già conosciamo. Il gruppo avrà a che fare con nuove minacce e dovrà combattere per mantenere unita la propria squadra. Per farlo chiederanno aiuto a vecchi nemici e arriveranno in loro soccorso anche personaggi da altri fumetti. Il grande universo Marvel quindi si espande sempre di più. Peter inoltre cerca ancora suo padre, il cui volto viene svelato proprio qui nel nuovo trailer: