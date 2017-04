Guardiani della Galassia Vol.2: per James Gunn la trilogia va concepita come un’unica grande storia.

Manca poco all’uscita de I Guardiani della Galassia Vol.2. In un’intervista a EW James Gunn ha raccontato che la sua trilogia dovrà assolutamente essere concepita come un unico grande film.

Proprio lunedì scorso il regista ha postato una notizia su Facebook svelando al pubblico che sarebbe stato di nuovo lui a dirigere le avventure dei Guardiani nel Volume 3. Intervistato alla première de I guardiani della Galassia Vol.2, Gunn ha confessato che non avrebbe mai detto accettato di dirigere il terzo film se non avesse avuto un’idea chiara di dove la storia sarebbe dovuta andare.

“Non avrei mai detto si se non avessi avuto una visione d’insieme ben definita. Credo davvero che i film vadano presi nella loro totalità. Questa è la grande storia del viaggio dei Guardiani della Galassia e come li abbiamo conosciuti meglio in questo secondo film rispetto al primo, li conosceremo ancora di più nel terzo e solo alla fine avremo la storia completa.”

Dopo la rivelazione della tracklist e in attesa dell’uscita nelle sale italiane martedì 25 aprile, godiamoci ancora le nuove immagini nel trailer ufficiale.

