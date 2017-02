Guardiani della Galassia Vol.2: ecco lo spot esteso

Il Super Bowl in America non è solo il più grande evento sportivo dell’anno, ma è anche un’occasione per i cinefili di avere anticipazioni sui film più attesi dell’anno. Ecco allora, come promesso dalla Marvel, che ieri in concomitanza con la partita è stato rilasciato un spot esteso di Guardiani della Galassia Vol.2. Il film di James Gunn arriverà nelle nostre sale il prossimo 25 Aprile e vedrà il ritorno del cast del primo episodio: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry invece Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

Queste le nuove immagini, nella versione italiana ed originale.