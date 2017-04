Guardiani della Galassia Vol. 2: Star-Lord protagonista della cover di Total Film

Ci siamo! L’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2 si avvicina sempre di più, e la campagna marketing che ruota intorno alla pellicola non accenna a interrompersi.

i Guardiani della Galassia sono stati già raffigurati in un elevato numero di materiali promozionali, e Chris Pratt, nei panni di Star-Lord è il protagonista della nuova cover di Total Film per il numero di Aprile.

New Total Film out now, featuring Guardians of the Galaxy Vol. 2! Plus King Arthur, Colossal, Pirates 5 & more https://t.co/xn1SdyomOx pic.twitter.com/l6tQ13QCfp

— Total Film (@totalfilm) April 7, 2017