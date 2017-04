Guerrilla: il nuovo british drama di Sky Atlantic con Idris Elba e Freida Pinto

Guerrilla è la nuova miniserie tv prodotta da Sky Atlantic in collaborazione con Showtime. Sei episodi, il numero perfetto per una trama che usa la finzione come espediente per raccontarci ancora una volta storie di razzismo e violenza. Londra, anni ’70, cresce il conflitto razziale tra scontri e movimenti rivoluzionari tra cui il British Black Panter e il British Black Power, con l’aggravante del controverso Immigration Act del 1971. Ideata da John Ridley (American Crime), vede come protagonisti Idris Elba (Kent), Freida Pinto (Jas Mitra) e Babou Ceesay nel ruolo di Marcus, fidanzato di Jas.

Jas, una giovane infermiera di origini indiane, decide di dedicare la sua vita alla causa della rivolta sociale. Inizialmente osservatrice delle ingiustizie inflitte intorno a lei, coinvolge il compagno Marcus nella liberazione di un loro caro amico dal carcere. Il desiderio di Marcus è in realtà trovare un lavoro onesto nell’insegnamento, ma la sua pelle è il simbolo di un’educazione limitata, rendendo la sua vita impossibile. La discriminazione conduce alla creazione di movimenti, riunioni, comitati, luoghi per la discussione di tematiche sociali come la disoccupazione, i diritti umani, i diritti delle donne. L’uomo di colore non può essere incolpato solo perchè nero, dando vita così ad una serie di accuse legate all’insurrezionalismo, il traffico di droga e l’indole comportamentale prevalentemente aggressiva. Nel complesso la serie ha una forza incredibile che viene trasmessa attraverso un montaggio impeccabile ed una regia curatissima. Difficilmente in un prodotto televisivo di questo genere si riesce a trovare una tale sperimentazione. Solitamente l’action e la sensazione documentaristica prevalgono nei racconti di violenza e rivoluzione. In questo caso, la regia ci parla di pari passo con la storia, guidata da un ritmo estremamente consapevole.

Guardando serie come questa, o film che trattano lo stesso argomento, viene da chiedersi come sia possibile che una civiltà così progredita (e nella maggior parte dei caso portatrice di valori etici e religiosi) possa aver creato e protratto il concetto di razzismo da sempre fino ad oggi. Ma dato che è stato così, e così forse sarà per molto tempo, il cinema e la televisione ci riportano le storie di chi ha rinunciato ad una vita normale per dedicarsi alla lotta. La scelta di una protagonista di origini indiane sembra fatta a posta per innescare in noi lo stesso atteggiamento discriminante che tanto si vuole combattere, il dubbio infatti non sorge per le sue origini, ma in merito alla sua interpretazione. Forse un personaggio così forte richiedeva un volto più duro e meno fotogenico, ma a voi il giudizio.