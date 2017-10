Gunpowder: la recensione della serie con Kit Harington e Liv Tyler

Ai deboli di stomaco si consiglia di star pronti a distogliere lo sguardo durante la visione di Gunpowder, dramma storico in tre episodi in onda su BBC One. Abbonderanno scene di sangue e violenza: basti pensare che solo nei primi minuti assistiamo allo squartamento di un giovane prete cattolico e all’esecuzione di una donna anziana, colpevole di avergli dato asilo. Mostrare in modo esplicito tanta brutalità serve a ricordarci che erano tempi duri per i papisti nell’Inghilterra protestante, ma ci fa anche capire che sono tempi duri per il genere storico in televisione. Se non è splatter, non cattura l’attenzione; e dunque ben vengano mutilazioni e sbudellamenti.

In questo caso però non si tratta solo di shock factor. Ciò che si vuole raccontare è l’origine della famigerata Congiura delle Polveri del 1605, nel corso della quale un gruppo di cattolici tentò di far saltare in aria il palazzo di Westminster, con il Re e il suo governo all’interno. Della congiura restano una filastrocca popolare, la maschera del congiurato Guy Fawkes (resa famosa dal film V per Vendetta) e la convinzione generalizzata che si trattasse di una follia elaborata da un gruppetto di esaltati. Mostrare le raccapriccianti torture a cui i cattolici potevano andare incontro serve a far comprendere le ragioni di Robert Catesby, ideatore dell’attentato interpretato da Kit Harington (Il Trono di Spade, Testament of Youth).

Per l’attore, che è anche co-ideatore della serie, c’è un interesse personale: Catesby, infatti, era un suo antenato. Inoltre il ruolo, cupo e tormentato, gli permette di non cambiare di una virgola la sua recitazione rispetto al personaggio di Jon Snow. Nel cast, dalla parte dei cattolici, troviamo anche Liv Tyler (Il Signore degli Anelli, The Leftovers) nel ruolo di Anne Vaux, parente di Catesby, mentre il congiurato Thomas Wintour ha il volto di Edward Holcroft (Kingsman, Alias Grace).

Del famoso Guy Fawkes (Tom Cullen) per il momento vediamo ben poco – letteralmente: compare per pochissimi minuti e per la metà di questi è in penombra. Nel complesso, la fazione cattolica risulta un po’ sacrificata, anche se mai quanto la presenza femminile: la Tyler ha un ruolo davvero microscopico. Giganteggiano quindi gli antagonisti. Mark Gatiss (Sherlock, Taboo), onnipresente nella tv britannica, veste i panni dell’untuoso segretario di stato Sir Robert Cecil, ossessivamente dedito alla persecuzione degli odiati papisti. Ma il miglior cattivo è certamente Shaun Dooley: il suo William Wade, cacciatore di preti ostinato e paurosamente efficiente, ruba la scena a Gatiss e crea un’interessante rivalità con il protagonista.

Gunpowder non brilla per originalità e di sicuro non può contare sulla suspense visto che sappiamo già come andrà a finire. Offre però un punto di vista nuovo su una storia che molti pensano a torto di conoscere. Ed è splendidamente realizzato: i dialoghi restituiscono davvero il respiro dell’epoca, e la regia ci regala immagini bellissime, da quadro fiammingo. Nel complesso, per chi volesse intraprendere la visione, sarà una serata ben spesa; anzi, se il seguito mantiene la promessa del primo episodio, saranno tre serate ben spese.