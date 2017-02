Halloween: il reboot prende vita

Il reboot di Halloween prende finalmente vita. La pellicola è stata fortemente voluta da John Carpenter, che curerà e vestirà i panni del produttore esecutivo per riportare Michael Myers sul grande schermo.

A scrivere il soggetto del reboot di Halloween sarà il regista David Gordon Green che lo dirigerà col suo fidato collaboratore :il noto attore e sceneggiatore Danny McBride.

Il maestro Carpenter sulla sua pagina Facebook non solo ha dato l’annuncio del progetto ma ha svelato la data d’uscita del film, ecco il messaggio che ha postato poche ore fa: “David e Danny sono venuti di recente nel mio ufficio con Jason Blum e hanno condiviso con me la loro visione per il nuovo film e WOW, hanno fatto centro. Penso che vi piacerà tantissimo. Mi hanno lasciato senza fiato. E lo vedrete al cinema il 19 ottobre 2018”.

Gli appassionati di Halloween possono ritenersi più che contenti, il reboot è ormai una solida realtà e stando ai recenti rumors sarà parecchio differente dall’ultimo Halloween diretto dal regista – musicista Rob Zombie, tanto criticato e disprezzato non solo dai fan ma soprattutto dal maestro dell’horror John Carpenter.

