Halloween: i fan lanciano una petizione per avere Robert Englund nel sequel

Da quando è apparso per la prima volta nel 1984 nei panni di Freddy Krueger in Nightmare – Dal profondo della notte, Robert Englund sarà considerato il solo e unico Freddy per i fan dell’horror. La sua stupefacente interpretazione ha reso Krueger un personaggio iconico dell’horror, tanto da tornare come protagonista in innumerevoli sequel a lui dedicati nel corso dei decenni.

Prendendo in considerazione il sequel di un horror famoso che uscirà nel 2018, dato che non è previsto alcun sequel di Nightmare – Dal profondo della notte, e data anche la scomparsa di Donald Pleasence, i fan hanno lanciato una petizione per avere Englund nel franchise di Halloween.

Nel franchise, l’unico personaggio che ha sempre tentato di trovare l’umanità nell’inumano Michael Myers è stato il Dr. Loomis, interpretato originariamente da Donald Pleasence. Loomis lavorava con Myers quando è stato ricoverato, e ha cercato di capire per quale ragione il giovane ragazzo ha ucciso la sorella durante la notte di Halloween. Nei due film diretti da Rob Zombie Loomis è stato interpretato da Malcolm McDowell.

I fan dell’horror hanno lanciato una petizione su Change.org, sperando che il nuovo regista, che starà dietro la macchina da presa per il nuovo film del franchise, prenda in considerazione Englund per il ruolo del Dr. Loomis. David Gordon Green e Danny McBride ancora non hanno svelato se questo personaggio sarà nuovamente presente nel sequel, ma i fan dell’horror sperano che l’attore possa essere incluso in qualche modo.

Non possiamo negare il talento di Englund e tanto meno l’importanza del Dr. Loomis nel franchise, ma non possiamo essere certi che la sua presenza possa aiutare o meno il sequel che uscirà nel 2018.