Han Solo: nel cast anche Woody Harrelson nel ruolo di mentore

È confermato: Woody Harrelson farà parte del film (dal titolo ancora sconosciuto) su Han Solo, prequel di Star Wars e diretto da Phil Lord e Chris Miller, e avrà un ruolo da mentore. In sceneggiatura il mentore è colui che guida l’eroe nel suo percorso: in queste vesti avevamo già amato Harrelson in Hunger Games, nel ruolo di Haymitch, per l’appunto il mentore della protagonista Katniss.

Ad interpretare Han Solo nel nuovo film della Star Wars Anthology, secondo a Rogue One, sarà il giovane Alden Ehrenreich ; nel cast anche Donald Glover nel ruolo di Lando Carlissian ed Emilia Clarke (Game of Thrones) in un ruolo ancora sconosciuto.

L’uscita dello spin-off su Han Solo era prevista per il 25 maggio 2018, ma le voci più recenti, non ancora confermate, riportano che sarà posticipata al 13 dicembre 2018.