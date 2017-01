Han Solo, a Star Wars Story: ci sarà anche Cassian Andor?

Diego Luna in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Mtv sul red carpet dei Golden Globes ha alimentato i rumors su una possibile apparizione del suo personaggio Cassian Andor nello spin off dedicato a Han Solo, scritto e diretto da Phil Lord e Chris Miller.

In seguito alla domanda: “Cassian Andor potrebbe apparire nello spin-off di Han Solo?” , l’attore messicano ha risposto: ”Non so davvero rispondere a questa domanda”, lasciando trasparire un sorriso molto enigmatico.

In realtà il sorriso ”sornione” di Luna confermerebbe le continue voci di una sua possibile apparizione nella pellicola. Come noto già da tempo non ci saranno seguiti del fortunato Rogue One ma alcuni attori come Forest Whitaker, continueranno ad avere un ruolo importante nell’universo di Star Wars, è confermata infatti la notizia che sarà proprio lo stesso attore a doppiare Saw Gerrera nella serie tv: Star Wars Rebels.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli sulla pellicola dedicata a uno dei personaggi più amati dell’universo ”Lucassiano”, come sempre vi terremo aggiornati, ma nel frattempo eccovi il video dell’intervista all’attore Diego Luna:

Fonte: Mtv