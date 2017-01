Han Solo: A Star Wars Story, la Disney voleva Christian Bale per il ruolo di mentore

Prima di scritturare Woody Harrelson, la Disney aveva contattato Christian Bale per offrirgli il ruolo di mentore del giovane Han Solo in Han Solo: A Star Wars Story, lo spin-off scritto e diretto da Phil Lord e Chris Miller con Alden Ehrenreich protagonista.

Lo conferma Borys Kit dell’Hollywood Reporter, il quale rivela come Disney e Lucasfilm avessero sempre avuto in mente un nome importante per il ruolo in questione, che si suppone avrà la sua rilevanza nel corso della narrazione. Il film, secondo spin-off della saga dopo Rogue One, arriverà nelle sale statunitensi nel maggio 2018 (anche se alcune voci parlano di uno slittamente a dicembre per sfruttare il trend favorevole degli ultimi anni).