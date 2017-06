Han Solo – A Star Wars Story: i problemi continuano e riguardano il protagonista Alden Ehrenreich

Come detto pochi giorni fa, dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller per “divergenze creative”, sarà Ron Howard a dirigere lo spin off di Star Wars dedicato alle avventure giovanili di Han Solo (qui il nostro articolo di riferimento). Le sorprese però non sono finite qua e questa volta l’attenzione è sul giovane protagonista Alden Ehrenreich.

Durante un’intervista per The Hollywood Reporter, i due precedenti registi hanno raccontato la loro “breve ma intensa” esperienza sul set e hanno rivelato dei dettagli che fanno subito capire che questo film è iniziato con una luna più storta del previsto. Intanto, a riprese già iniziate, è stato licenziato il direttore del montaggio Chris Dickens (Oscar per The Millionaire di Danny Boyle) e al suo posto è stato assunto Pietro Scalia (Oscar per JFK di Oliver Stone). Ma la notizia più “disturbante” riguarda Alden Ehrenreich, il quale ha avuto bisogno di un acting coach perché la sua performance non riusciva a convincere la LucasFilm (per far capire, questo tipo di figura è normale quando si è durante la fase di pre-produzione).

Comunque, ieri è arrivato Ron Howard sul set e sembra che sia stato accolto con un’ovazione. Sicuramente tutti confideranno nella sua decennale esperienza per completare il film nel miglior modo possibile.