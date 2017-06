Han Solo: A Star Wars Story – Ron Howard dirigerà lo spinoff!

Il Premio Oscar Ron Howard sarà ufficialmente dietro la macchina da presa per dirigere Han Solo: A Star Wars Story. La scelta di Howard arriva dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller, da parte della Lucasfilm, in seguito a differenze creative.

I due ex registi di Han Solo: A Star Wars Story hanno abbandonato il progetto proprio in un momento delicato, dato che il lavoro era già avviato da tempo. Lord e Miller, che avevano già precedentemente supervisionato The LEGO Movie e 21 Jump Street, volevano portare un maggior umorismo nella storyline, incoraggiando anche l’improvvisazione. A quanto pare, però, il co-sceneggiatore e produttore esecutivo Lawrence Kasdan non ha apprezzato molto questa direzione.

Ron Howard inizierà a lavorare immediatamente. Ancora è prevista qualche settimana di riprese, più l’aggiunta di cinque settimane per il reshoot, previsto entro la fine di quest’anno. L’esatta quantità di tempo e denaro che servirà per completare esattamente la produzione (prima del licenziamento erano stati portati a termine circa i 3/4 del film) dipenderà dalle esigenze di Howard (quanto reshoot vorrà girare o se occorrerà una riscrittura della sceneggiatura).

Non sappiamo se il regista riceverà i dovuti credits, se li condividerà con Lord e Miller, o se non ci saranno affatto (anche se ne dubitiamo fortemente).

FONTE: Variety