Han Solo – A Star Wars Story: Woody Harrelson afferma che sarà magnifico

Woody Harrelson, afferma in un’intervista con Collider, che lo spin-off Han Solo – A Star Wars Story sarà il miglior film mai visto della saga di Star Wars.

L’attore che interpreterà Alden Ehrenreich, mentore dell’eroe Han Solo, si è sbilanciato in un’intervista con Collider, sostenendo che il film scritto e diretto da Chris Miller e Phil Lord possa essere il miglior film di Star Wars mai fatto.

Su internet sono già partiti i primi commenti negativi dei fan, che accusano Woody Harrelson di fare becera pubblicità alla pellicola, ma noi vogliamo prendere in seria considerazione le sue parole, anzi ve le riportiamo proprio qui:

”Tutti i film della serie sono bellissimi. Ma qualsiasi film è buono tanto quanto il suo regista, o registi, in questo caso. Ho una sensazione. Se guardate a tutte queste pellicole, soppesate ciascuno di questi film, ci sono tante cose fortissime, ma magari alcuni non reggono molto nella sceneggiatura, quell’altro per gli attori, quell’altro per la regia. Questo ha grandi attori, grandi registi e un grande copione, sento proprio che stiamo facendo il migliore mai realizzato.”

Parole forti, che denotano un grande entusiasmo, ma sarà davvero cosi? Vi ricordiamo che lo spin-off è atteso per la primavera del 2018, anche se recentemente è saltata fuori la notizia che potrebbe essere spostato a fine dicembre, come sempre vi terremo aggiornati.

Fonte: Collider