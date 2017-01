Han Solo: A Star Wars Story, Woody Harrelson entra nel cast

Le voci che circolavano in rete hanno finalmente trovato conferma: Woody Harrelson è entrato a far parte del cast di Han Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off della saga dopo Rogue One che verrà diretto da Phil Lord e Chris Miller. La notizia è stata ufficializzata pochi minuti fa da StarWars.com.

Sebbene non siano stati ancora forniti dettagli specifici sul personaggio, è probabile che l’attore interpreterà il ruolo di mentore del protagonista, il giovane Han Solo a cui darà voce Alden Ehrenreich. Di seguito le dichiarazioni dei due registi dopo il casting di Harrelson:

“Siamo emozionati e felici di lavorare con un artista del calibro di Woody. La sua capacità di dare vita a pathos e umorismo, spesso nello stesso ruolo, è davvero unica. E poi è bravissimo a giocare a ping pong!”

Le riprese del film inizieranno a Londra tra un mese.

Fonte: StarWars.com