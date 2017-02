Han Solo: A Star Wars Story, Thandie Newton in trattative per entrare nel cast

Secondo quanto riportato da Variety, Thandie Newton sarebbe in trattative per entrare nel cast di Han Solo: A Star Wars, fresca del successo riscontrato nella serie Westworld. Il ruolo in questione rimane tuttora segreto.

Il secondo degli spin-off di Star Wars, come sappiamo, sarà diretto da Phil Lord e Chris Miller su una sceneggiatura di Lawrence Kasdan e avrà per protagonisti Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Phoebe Waller-Bridge.

L’uscita nelle sale è stata fissata per il 25 maggio 2018 (ma potrebbe essere rinviata a Natale, secondo il trend degli ultimi anni).