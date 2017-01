Han Solo: Woody Harrelson interpreterà Garris Shrike

È confermato: Woody Harrelson sarà il mentore di Han Solo in Han Solo: A Star Wars Story, secondo spin-off di Star Wars dopo Rogue One. Lo ha rivelato lo stesso Harrelson, confermando anche i rumours sul nome del suo personaggio: Garris Shrike. Sono stati i giornalisti di Variety ad interpellare Harrelson mentre si trovava a al Sundance Film Festival di Park City nell’ambito della promozione di Wilson (2017, regia di Craig Johnson), domandando specificamente se sarà proprio lui ad interpretare il personaggio di Garris Shrike nel film. Harrelson , dopo un primo momento di esitazione, ha risposto brevemente ma inequivocabilmente:

Variety: Woody, avremmo una domanda a proposito di Star Wars. È stato rivelato che sarai il mentore di Han Solo. Puoi confermare che il nome di questo personaggio è Garris Shrike? Cosa puoi dirci sull’argomento? Harrelson: Confermare che cosa? Variety: Che sarai tu ad interpretare il personaggio di Garris. Harrelson: Sì, sarò io !

Come se il coinvolgimento di attori del calibro di Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Carlissian) ed Emilia Clarke non fosse abbastanza per eccitare i fan, ora è arrivata la conferma più autorevole che anche Harrelson sarà della partita.

L’uscita di Han Solo: a Star Wars Story, con la regia di Phil Lord e Chris Miller, era prevista per il 25 maggio 2018, ma le voci più recenti riportano che sarà posticipata al 13 dicembre 2018.