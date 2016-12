Hannibal: Bryan Fuller sogna una miniserie ispirata al ‘Il silenzio degli innocenti’

La cancellazione di Hannibal da parte della NBC continua a far discutere nonostante sia trascorso più di un anno dalla decisione del network. Il creatore e showrunner della serie, Bryan Fuller, si è sempre battuto alla ricerca di una nuova casa per la serie di successo. Nessun’altra rete però si è fatta avanti per poter ospitare Hannibal.

Fuller, però, ha immaginato il futuro della serie. Secondo lui, Hannibal potrebbe continuare sotto forma di lungometraggio o, ancora meglio, potrebbe esser concepita come miniserie basata su Il silenzio degli innocenti.

Recentemente ha dichiarato in una chat su ”Shock Waves: ”credo che l’adattamento cinematografico sia un film perfetto, ci sono un sacco di angoli e punti nascosti interessanti da poter sviluppare ed esplorare in una serie televisiva. Spero davvero di avere la possibilità concreta di poter raccontare la storia tratta dal romanzo, chissà persino dirigere dai 6 agli 8 episodi”.

Lo showrunner starebbe sondando il campo e inoltre starebbe cercando di pianificare il ritorno di Mads Mikkelsen e Hugh Dancy. Al momento gli attori sono occupati con altri lavori cinematografici e televisivi. L’idea di realizzare una miniserie sembra il formato ideale a raccontare una storia limitata. Questa si presuppone di esplorare i temi non raccontati dal regista Jonathan Demme.

