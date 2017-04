Harlots: la nuova serie Hulu tutta al femminile

Harlots, la nuova serie firmata Hulu, seduce lo spettatore attraverso un universo completamente femminile abitato da prostitute londinesi. Anno 1763, la visione di una giovane vergine ci introduce nel bordello più rumoroso e scandaloso della città. Un breve excursus fra le giovani citate in un libretto colmo di lodi per le loro qualità, e poi si parte verso la sopravvivenza in un mondo dominato dagli uomini, pagato dagli uomini, e punito da questi stessi. Una storia millenaria, stavolta data al piccolo schermo attraverso volti praticamente sconosciuti, connotata da una colonna sonora rock/pop degna delle nostre instancabili star. Le preferite? Le due sorelle Charlotte (Jessica Brown Findlay) e Lucy (Eloise Smyth), rappresentanti rispettivamente del lusso e del degrado dei bassifondi.

La trama ruota intorno alla vita ed alla prole di Margaret Wells (Samantha Morton), madre e padrona della sua casa di piacere. La sua antagonista è Lydia Quigley (Lesley Manville), rappresentante invece del bordello più altolocato dove la sapienza del piacere deve necessariamente essere accompagnata dalle arti. L’incredibile contraddizione di Harlots risiede in un elemento stranamente contemporaneo, ovvero quella sottile linea tra il commercio del piacere e l’illegalità dello scambio. È proprio quando la casa di Margaret verrà perquisita, che le giovani donne dovranno trovare il modo di sopravvivere, facendo comunque l’unica cosa che hanno imparato: donare piacere.

Lo stesso uomo che paga, è l’uomo che dà la caccia alle sue streghe ammaliatrici, e mentre l’anima rimane vergine d’amore il corpo si sacrifica per la pura necessità del denaro. Harlots ci invita a sbirciare nelle fessure più intime delle dee londinesi in un gioco che non concede sconti, mostrandoci la nudità della povertà e dell’ignoranza. Per ultimo, un insolito ed interessante montaggio rompe lo schema televisivo, aiutato da una regia che segue il mood pop prima citato. Nessun clichè da serie drama in costume, ma solo provocazioni a cui è difficile resistere.