Hidden Figures: molte celebrità lodano il film sui social

Attualmente in sala in distribuzione limitata, Hidden Figures racconta di tre donne afroamericane, le quali ruppero divisioni sia di genere che di razza grazie al loro ruolo nell’organizzazione del lancio nello spazio dell’astronauta e politico John Glenn. Il cast è composto da Taraji P.Henson, il premio Oscar Octavia Spencer e Janelle Monae.

Moltissime celebrità stanno impazzando sui social con commenti di ultra apprezzamento per la pellicola, la quale ha ricevuto uno score del ben 94% su Rotten Tomatoes ed è stata nominata a due Golden Globe e due SAG Award.

Per voi le entusiastiche reazioni su Twitter di Ava DuVerney, Pharrel Williams e Anna Kendrick:

Katharine Johnson. Mary Jackson. Dorothy Vaughn. HIDDEN FIGURES. Worth seeing to learn of these brilliant minds. May they be #HiddenNoMore. pic.twitter.com/iPqh5627b2 — Ava DuVernay (@ava) December 26, 2016

#HiddenFigures is out today! See the film, be inspired, and let your brilliance shine in the coming year! pic.twitter.com/rGsWZuVRuc — Pharrell Williams (@Pharrell) December 26, 2016