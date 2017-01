Holmes and Watson: Ralph Fiennes e Hugh Laurie nel cast

Si sta andando formando il cast della commedia Holmes and Watson, rilettura in chiave comica della celebre coppia di detective. Gli ultimi che si sono aggiunti al gruppo sono Ralph Fiennes e Hugh Laurie che faranno da spalla agli attori protagonisti. Probabilmente uno interpreterà il prof. Moriarty mentre l’altro il geniale fratello maggiore di Sherlock, Mycroft.

Il celebre duo che da il titolo alla pellicola sarà invece interpretato da Will Ferrell, mente nei panni di Watson ci sarà John C. Reilly. Il film sarà diretto da Etan Cohen che ha già collaborato con la coppia in altri due progetti: Fratellastri a quarant’anni e Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino ad uno. Ancora non è chiaro quando Holmes and Watson uscirà nelle sale.