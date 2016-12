Homeland: Showtime anticipa il primo episodio della sesta stagione

L’emittente Showtime ha scelto di premiare i fan della serie Homeland con un bel regalo di fine anno. Il primo episodio della sesta stagione è infatti disponibile in streaming sulla piattaforma Showtime On Demand e Showtime Anytime. Per chi non volesse sciuparsi la visione sul “piccolissimo schermo”, l’emittente manderà in onda il suo prodotto di punta, vincitore di Emmy e Golden Globe, domenica 15 gennaio alle 21.00.

Come sempre ritroveremo la protagonista Claire Danes, agente della CIA affetta da disturbo bipolare, ed il suo collaboratore Peter, interpretato da Rupert Friend. Ma tra le guest star della sesta stagione abbiamo un ventaglio piuttosto nutrito: Hill Harper (Limitless), Robert Knepper (Prison Break), Patrick Sabongui (The Flash), Jake Weber (Medium) e Dominick Fumusa (Nurse Jackie).

Di seguito il trailer della nuova stagione:

Fonte: Comingsoon.net