Hostiles: Rosamund Pike spiega la forza femminile della sua Rosalie

Ad aprire la prima giornata della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è Hostiles, western diretto da Scott Cooper, con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi e Ben Foster. Il regista Cooper e alcuni componenti del cast, tra cui la Pike e Studi, presenti alla Festa, hanno risposto alle domande della stampa nel corso della Conferenza Stampa che si è svolta nella Sala Petrassi.

Scott Cooper si è soffermato sul periodo in cui Hostiles è ambientato, alla fine del 1800, ed esattamente nel 1892, evidenziando l’attualità della storia narrata:

“La storia, oggi, è ancora più rilevante di quando ho iniziato a scrivere la sceneggiatura. L’America attualmente sta vivendo un profondo periodo di spaccatura razziale e culturale. La nostra nazione è polarizzata dopo le ultime elezioni. Spero che questo film possa aprire un dibattito sull’inclusione e la comprensione dell’altro. Nella pellicola, due culture diverse sono costrette a compiere insieme un duro viaggio dal New Mexico al Montana, durante il quale devono condividere lutto, sofferenza e dolore. Alla fine ci rendiamo conto che siamo tutti umani e che è avvenuta una riconciliazione“.

Rosamund Pike ha precisato la figura di Rosalie, una madre che improvvisamente perde tutta la sua famiglia (il marito e tre figli), dichiarando di essersi totalmente immedesimata nel ruolo:

“Ho provato una sensazione molto forte e reale alla lettura dello script di Scott. Rosalie compie un percorso di perdita terribile. Quando il personaggio interpretato da Christian Bale la incontra, lei vuole porre fine alla sua vita. È interessante scoprire come un essere umano possa continuare a vivere, attraverso la fede. La forza di Rosalie sa nel saper ascoltare, è una forza diversa rispetto a quella degli uomini, tipicamente violenta e che presuppone l’utilizzo di armi. Rosalie è un personaggio estremamente femminile… ascolta, comprende. Fornisce un contrapposto femminile al personaggio di Bale, e gli fa capire di possedere un lato buono, nonostante lui sia convinto di essere oscuro”.

Wes Studi, invece, ha ricordato la sua esperienza in Vietnam, e di come, in quel periodo, si sia identificato con coloro che venivano considerati diversi:

“Ci sono stati dei momenti nei quali i Vietnamiti, o i nostri alleati, o qualcun altro di cui non ricordo nemmeno più l’identità, mi dicevano che ero come i vietnamiti. Questa cosa mi ha toccato, e io comunque ho confermato. Mi sono particolarmente identificato, perché non molto tempo prima gli americani inseguivano “me” nei boschi“.

Scott ci tiene a precisare che il suo film, nonostante venga classificato come un western, sconfina nei generi: