Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom: Mark Hamill sarà il dottor Armitage

Ispirandosi alla controversa vita del celebre scrittore H.P. Lovecraft, qualche tempo fa è uscita una serie di fumetti in tre volumi realizzata da Bruce Brown. Dal secondo capitolo di questa saga, Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom, sarà presto tratto un film di animazione che nel cast vocale comprenderà anche Mark Hamill.

La storia ha come protagonista un giovane Howard Lovecraft e il suo amico Spot, impegnati in un’avventura che li porta da una landa desolata e ghiacciata alle profondità di un misterioso oceano. Il film si intreccia a fatti realmente accaduti nella vita di H.P. Lovecraft e ai personaggi da lui creati e sarà il sequel del precedente Howard Lovecraft & the Frozen Kingdom. Mark Hamill darà la voce al dottor Armitage, mentre Jeffrey Combs sarà Re Abdul. Ancora non è chiaro quando sarà possibile vedere al cinema Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom e se sarà prevista un’uscita italiana.