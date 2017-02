Hugh Jackman: “ecco cosa mi avrebbe trattenuto dall’abbandonare Wolverine”

Il ruolo che indubbiamente ha fatto conquistare a Hugh Jackman una notorietà mondiale, è quello del mutante Wolverine. Dopo più di 15 anni, l’attore ha deciso che quest’anno dirà addio al personaggio dopo averlo interpretato per l’ultima volta in Logan, pellicola diretta da James Mangold che uscirà nelle sale italiane il 1° Marzo 2017.

Nonostante Jackman abbia più volte ribadito che Logan sarà realmente il suo film d’addio a Wolverine, ha anche dichiarato recentemente che forse ci sarebbe potuto essere qualcosa che l’avrebbe fatto rimanere nel franchise ancora per un po’.

Un superfan di Wolverine ha avuto l’opportunità di guardare Logan in anteprima e, in occasione dell’intervista che si è tenuta dopo la proiezione, è stato chiesto all’attore se avesse accettato di girare un film degli Avengers, non tenendo conto ovviamente di tutti i problemi inerenti ai diritti:

“Se fosse stato realmente sul tavolo delle trattazioni quando ho preso la mia decisione, sicuramente avrebbe bloccato la mia scelta. Mi piace l’idea di lui in quella dinamica, con Hulk ovviamente, Iron Man. Se in quel momento fosse stata veramente presente quest’opzione, probabilmente non avrei detto che sarebbe stata l’ultima volta“.

