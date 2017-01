Hugh Jackman svela la sinossi ufficiale di Logan

La 20th Century Fox (tramite Hugh Jackman) ha svelato la sinossi ufficiale di Logan, sequel in cui Hugh Jackman tornerà a vestire per l’ultima volta i panni di Wolverine.

Sinossi: In un futuro non molto distante, un Logan esausto si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio sul confine Messicano. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo insieme alla sua eredità terminano quando arriva un giovane mutante, inseguito da forze oscure.

Sappiamo poco altro riguardo alla pellicola, se non il trailer e ora la sinossi.

James Mangold sta dirigendo la pellicola su uno script di Michael Green, Scott Frank e dello stesso Mangold. Il film è prodotto da Simon Kinberg, Hutch Parker e Lauren Shuler Donner.

In questi mesi che precedono l’uscita di Logan al cinema, sia James Mangold, sia Hugh Jackman si stanno impegnando a fondo nella campagna promozionale della pellicola, pubblicando costantemente foto, stills, citazioni, dietro le quinte del nuovo e ultimo capitolo di Wolverine.

Nel cast del film troviamo anche Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant e Dafne Keen. L’uscita di Logan nelle sale cinematografiche è prevista per il 3 Marzo 2017.