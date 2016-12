I 10 migliori momenti di Maggie Smith in Downton Abbey

Dame Maggie Smith è universalmente conosciuta come una grande attrice, sia di teatro che di cinema e televisione, il cui talento le ha fruttato numerosi premi e riconoscimenti fra i quali ben due Oscar (sia come attrice protagonista che non protagonista), svariati Golden Globe, Bafta, Emmy e perfino un Tony Award, oltre al titolo di Dama dell’Impero Britannico. Se a consacrarla sono state le sue interpretazioni shackespeariane, negli ultimi anni i suoi ruoli più amati sono stati la professoressa Minerva McGranitt nella saga cinematografica di Harry Potter e la Contessa Violet Crawley nella serie in costume Downton Abbey.

Oggi Maggie Smith compie 82 anni, e nel farle i nostri auguri abbiamo deciso di rivedere proprio i momenti migliori del nostro personaggio preferito di Downton Abbey: Violet, Contessa Madre di Grantham.

1.Quando dà saggi consigli alle sue tre nipoti, da brava nonna qual è (per citarla “è compito di una nonna interferire”), sulle prerogative del sesso femminile: per esempio il diritto di essere contraddittoria quanto si vuole!

2.Quando è severa, ma giusta nel riprendere Sybil per il suo linguaggio, perché “la volgarità non sostituisce l’arguzia”, e nell’incoraggiare Edith a trovarsi un lavoro.

3.Quando difende con fierezza la sua famiglia da qualsiasi minaccia, come il ricatto subito dalla nipote Mary da parte dell’editore Richard Carlisle, che minaccia di rivelare alla stampa uno scandalo sulla ragazza nel caso lei non accetti di sposarlo.

4.Quando si oppone fermamente al passaggio dal frac allo smoking, fingendo di scambiare per un cameriere il suo stesso figlio, il Conte di Grantham, e dimostrando una volta di più di essere cintura nera di sarcasmo.

5.Quando ha uno dei suoi ricorrenti scontri con la tecnologia, che si tratti dell’elettricità, del grammofono o del suo acerrimo nemico, il telefono.

6.Quando battibecca con la cugina Isobel Crawley su una varietà di argomenti, dalla gestione della servitù ai matrimoni delle nipoti, passando per le competizioni floreali, ma senza esagerare, perché non c’è bisogno di insultare qualcuno quando si può usare l’ironia! Le due diventeranno infine ottime amiche, nonostante le tante differenze.

7.Quando, pur trovando il lavoro un’occupazione inadatta ai nobili, Violet si tiene sempre impegnata con le opere di beneficenza, l’amministrazione dell’ospedale locale e il fare da arbitro nella perenne disputa fra la sua cameriera personale e il maggiordomo per ottenere i suoi favori. D’altra parte la Contessa ha tanti impegni da non sapere neanche cosa sia un fine settimana.

8.Quando ci ricorda che darsi un contegno è importante, al punto da fingere di essere raffreddata pur di non ammettere la propria commozione, ma non tanto da reprimere le proprie emozioni; infatti “la mancanza di compassione può essere tanto volgare quanto un eccesso di lacrime”.

9.Quando ci insegna che fare vita sociale è fondamentale, ma può essere complicato; infatti, per sua stessa ammissione, frequenta moltissime persone che non le piacciono, e a quanto dice “è facile evitare di incontrare chi non ci piace; evitare gli amici, quella è la vera prova!”.

10.Quando si scontra con l’unica persona capace di tenerle testa, Martha Levinson, la madre statunitense di sua nuora, Lady Cora. Le due consuocere sono diametralmente opposte, l’una nobile e tradizionalista, l’altra borghese e anticonformista; perfidamente, Violet sostiene che le fa piacere incontrare Martha perché le ricorda “le virtù degli inglesi”.