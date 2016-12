I 5 migliori momenti di Carrie Fisher in Star Wars

A costo di ripeterci, ricordiamo ancora una volta la prematura scomparsa di Carrie Fisher, ironica e vitale star di tanti film indimenticabili come The Blues Brothers, Hannah e le sue sorelle, Harry ti presento Sally ma conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Principessa Leia Organa in Star Wars.

Ecco una carrellata di cinque fra i migliori momenti di Carrie in Star Wars:

1.Aiutaci Obi Wan Kenobi, sei la nostra ultima speranza

La prima volta che compare, ne Una nuova speranza, Leia ha davvero l’aspetto di una principessa e non ancora di un leader della Resistenza. Affida i piani della Morte Nera (recuperati, come oggi sappiamo grazie al film Rogue One: a Star Wars story, da un eroico team di ribelli) al droide R2D2, incaricandolo di portarli a Obi Wan Kenobi, uno degli ultimi cavalieri jedi in esilio su Tatooine.

2. A bordo della Morte Nera

Sempre Una nuova speranza mostra Leila per la prima volta in azione, accanto a Luke (Mark Hamill) e Han Solo (Harrison Ford). La principessa sfodera a sorpresa una grinta senza pari, mitragliando con un blaster le truppe di cloni imperiali.

3. “Ti amo”, “Lo so”

Ne L’impero colpisce ancora, quando Han Solo sta per essere imprigionato nella grafite, Leia esplicita finalmente i suoi sentimenti per Han con le parole “Ti amo”. Lui, laconico e sprezzante nonostante il momento critico, risponde semplicemente “Lo so” (pare che questo scambio di battute fu un’improvvisazione decisa dai due attori sul momento). Questa scena è solo il culmine di una lunga serie di indimenticabili, e oggi commoventi, battibecchi tra i due.

4.L’uccisione di Jabba The Hutt

Una delle comparsate più sensuali di Carrie Fisher/Leia è nel Ritorno dello Jedi, quando la ritroviamo prigioniera nel bordello del gangster Jabba, decisamente poco vestita. Sarà proprio Leia a strangolare Jabba, con la stessa catena che la tiene prigioniera, poche scene più tardi.

5. L’inseguimento su Endor e gli Ewoks

Sempre ne Il ritorno dello Jedi, non privo di siparietti comici, resta memorabile l’incontro tra Leila, caduta dallo speeder a seguito di un pericoloso inseguimento nei boschi della luna di Endor, con un peloso appartentente alla tribù degli Ewoks; Leila riesce, con la sua simpatia, a instaurare una comunicazione con l’alieno che non capisce la sua lingua.