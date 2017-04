I Am Heath Ledger: uno struggente documentario racconta la vita dell’attore

Heath Ledger è rimasto nei cuori di tutti gli appassionati di cinema e non solo e adesso a quasi 10 anni dalla sua scomparsa il regista Derik Murray, vuole omaggiare l’attore con il documentario: I Am Heath Ledger.

Murray ha realizzato il documentario per il canale Tv Spike, che si è gia dedicato a personaggi come Chris Farley e Johnny Cash.

Come potrete notare dal trailer, che potrete vedere in basso, il film intreccia testimonianze di amici, parenti e colleghi tra cui: Naomi Watts, Ang Lee, Ben Mendelsohn e il musicista e grande amico di Heath, Ben Harper. All’interno del lungometraggio troveremo inedite riprese video private girate dallo stesso Ledger, che aveva l’abitudine di realizzare brevi videodiari.

I Am Heath Ledger sarà presentato al Tribeca Film Festival il 23 aprile, per poi uscire in un arco di tempo limitato negli States il 3 maggio e approdare sul canale Spike TV il 17. Possibile un suo approdo in Italia, magari sul colosso dello streaming Netflix.

Fonte: ComingSoon.net