I Am Victor di Jo Nesbø diventa un film

Il romanzo di successo I Am Victor di Jo Nesbø arriverà presto al cinema grazie alla regia di Baltasar Kormákur, autore conosciuto recentemente per essere stato il realizzatore di Everest. Come tutti i racconti dello scrittore nordico, anche questo ha i tratti del thriller e dei racconti polizieschi con protagonista un audace avvocato divorzista pronto che all’improvviso incastrato per una serie di omicidi. Si tratterà di complotto o vera e propria colpa?

La sceneggiatura è al momento in mano di Neal Purvis e Robert Wade, già autori di alcuni capitoli della saga di Bond (come Il mondo non basta ed il prossimo venticinquesimo capitolo). Nulla è stato invece rivelato su chi potrà interpretare il protagonista, né su una possibile data di inizio riprese. Sarà curioso vedere se Kormákur riuscirà a conquistare i tanti fan del romanziere nel mondo.