I Don’t Feel at Home In This World Anymore: arriva su Netflix il vincitore del Sundance 2017

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di I Don’t Feel at Home In This World Anymore, film di Macon Blair al suo debutto da regista e con protagonisti Melanie Lynskey, Elijah Wood, David Yow, Jane Levy, Devon Graye, Christine Woods, Robert Longstreet, Lee Eddy e Gary Anthony Williams.

La pellicola, vincitrice del Sundance Film Festival 2017, arriverà (anche in Italia) direttamente sulla piattaforma digitale di streaming dal 24 febbraio.

Sinossi: Dai produttori di “Certain Women” di Kelly Reichardt e “Green Room” di Jeremy Saulnier, arriva la storia di Ruth (Melanie Lynskey), un’assistente infermiera in piena crisi esistenziale. Dopo essere stata derubata, Ruth dà un nuovo senso alla sua vita: acciuffare i rapinatori. Ruth e il suo insopportabile vicino di casa e appassionato di arti marziali Tony (Elijah Wood), riescono così a riemergere dalla depressione, ma si trovano ben presto faccia a faccia con un pericoloso gruppo di criminali.