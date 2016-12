I mercenari: al via un probabile quarto capitolo in uscita nel 2018

L’Hollywood Reporter ha sparso la voce riguardo a un possibile I Mercenari 4. I diritti del il film sono stati acquistati dalla Splendid Film, che gli ha acquistati per la distribuzione tedesca. Questo significa che c’è una compravendita in corso o comunque un interesse nei paesi europei da parte di chi vuole finanziare il film. I Mercenari 3 infatti fu un flop in patria ma ebbe un ottimo successo nel resto del mondo. Sylvester Stallone non si è ancora espresso a riguardo, ma il continuo della trilogia è praticamente certo.