I, Tonya: la recensione del film con Margot Robbie

Tonya Harding voleva solo essere amata. Ma in un paese come l’America, dove non esiste via di mezzo tra la devozione assoluta e l’odio violento, anche l’affetto di una madre (figuriamoci poi di un’intera nazione) va pagato a caro prezzo. Tutto diventa una competizione, una corsa al premio finale da raggiungere senza esitazioni, guardando avanti con arroganza: win or die, vinci o muori, è l’imperativo. Un’etica fondata sulla vittoria ad ogni costo, e la differenza tra il campo di gara e la vita non esiste più, si fa sempre più sottile, forse inesistente. Tonya voleva solo essere amata, aveva un dono – il talento nel pattinaggio su ghiaccio – e l’America l’ha rovinato.

Parabola esemplare e mostruosa della realtà, la storia dell’atleta olimpica e della sua controversa esperienza extra sportiva (nel 1994 fu protagonista dell’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan, colpita gravemente al ginocchio dopo un allenamento) arriva al cinema passando dai corridoi dell’ottimo cinema indipendente; quello che sa estrarre il marcio da un personaggio e trasformarlo in diamante, che non ha paura di sembrare grottesco quando spinge sulle mostruosità dei suoi elementi, che rende al massimo con ogni strumento tecnico a disposizione – regia, fotografia, montaggio – nonostante le risorse inferiori rispetto ad una grande produzione. I, Tonya è il film che girerebbe Martin Scorsese e che David O. Russell non girerà mai, commedia nerissima che non conosce retorica ma resta attaccata con le unghie e con i denti ai suoi antieroi. Detestabili mostri, come la Tonya Harding interpretata da Margot Robbie. Che promessa mantenuta, che fenomeno questa giovane attrice australiana. Per Craig Gillespie (il regista della pellicola, ancora troppo sottovalutato nell’industria) raduna tutto il suo spirito intraprendente, l’ironia, la prepotenza fisica, e ce li restituisce in forma matura rispetto agli esordi. Semplicemente incredibile.

Eppure la cosa migliore di I, Tonya, prodotto che in mano altrui sarebbe scaduto nella facile ruffianeria da premi, non è tanto la solida realizzazione né le brillanti performance dei suoi attori (Allison Janney, nel ruolo della madre, Sebastian Stan in quello del marito della Harding e la stessa Robbie) quanto il tessuto sociale di cui parla, la critica ad un sistema politico e all’educazione familiare attraverso la metafora sportiva e l’allarme di una cultura malata. Da sempre. Atleta sgraziata dal temperamento rude, Tonya non piaceva a nessuno perché comprometteva l’immagine cortese della falsa America; invece i media impazzivano all’idea di montare una storia da copertina come quella della pattinatrice feroce, e la federazione aveva bisogno di lei per attirare l’attenzione pubblica. Un gioco al massacro di interessi reciproci e sfruttamento dove chi nasce con un dono – e spera che questo conduca al realizzarsi dell’american dream – verrà inevitabilmente fregato. “Fucked”, dicono loro. Ti usano finché non sei più utile, finché non sei più carne da macello. E la colpa, come ripete in camera la Robbie, non “è sua”, ma di un potere più grande, il potere della nazione che non la smetterà mai di fabbricare mostri.