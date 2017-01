I, Tonya: Margot Robbie irriconoscibile nella prima foto dal set

La bellissima Margot Robbie, dopo il grande successo ottenuto con la sua Harley Quinn, si sta ora preparando ad affrontare un ruolo totalmente inedito per la sua carriera. Si tratta del biopic I, Tonya, storia della celebre pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding. Il film racconterà dell’ambigua situazione familiare della ragazza con Allison Janney nei panni della madre e Sebastian Stan in quelli dell’ex-marito di Tonya, Jeff Gillooly, che aveva assunto un killer professionista per uccidere la collega pattinatrice Nancy Kerriganin in modo da non farla competere alle Olimpiadi invernali del 1994. Per questa vicenda Tonya è stata bandita per la persecuzione nel caso.

Il film uscirà nelle sale solo nel 2018 ma di seguito possiamo dare un’occhiata alla prima foto dal set che mostra una Margot Robbie del tutto irriconoscibile nelle vesti del suo personaggio.