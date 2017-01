Il diavolo veste Prada diventa un musical, Elton John coinvolto nel progetto

È ufficiale: Il diavolo veste Prada sarà un musical. La trasposizione del romanzo di Laura Weisberger, già adattato per il cinema dal regista David Frankel nel 2006, è stata affidata allo scrittore e commediografo Paul Rudnick, già autore di numerosi adattamenti di successo come quello dei classici Sister Act e La famiglia Addams.

La notizia è uscita su The Wrap, confermando che la scrittura del musical tratto dal film con Meryl Streep e Anne Hathaway sarà affidata a sir Elton John, che ha rilasciato a riguardo questa dichiarazione:

Reinventare Il diavolo veste Prada come musical è davvero eccitante. Sono un grande fan sia del libro che del film, oltre che un grande affezionato del mondo della moda. Non vedo l’ora di mischiare questo pezzo di cultura pop con i miei gusti musicali.

La storia, per chi non avesse visto il film, segue Andy Sachs, interpretata dalla Hathaway, iniziare a lavorare come assistente di Miranda Priestly (Meryl Streep), direttrice della prestigiosa rivista di moda Runway che inizialmente la tratta con sprezzante indifferenza, per poi accoglierla nel suo entourage man mano che Andy inizia a seguire le stranianti e formali regole del mondo della moda.

Il diavolo veste Prada sarà prodotto da Kevin McCollum, Fox Stage Productions e Rocket Entertainment.