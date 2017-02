Il diritto di contare: quattro nuove clip dal film con Taraji P. Henson e Octavia Spencer

20th Century Fox ha pubblicato quattro nuove clip dal film Il diritto di contare, diretto da Theodore Melfi (St. Vincent).

La pellicola racconta la storia vera, ma poco conosciuta, del brillante team tutto al femminile della NASA che fu cruciale in una delle operazioni spaziali più importanti della storia: il lancio dell’astronauta John Glenn, primo americano ad orbitare attorno alla Terra. Nel cast del film troviamo Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae che interpretano rispettivamente Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, oltre che Kevin Costner. Le donne effettuarono i calcoli necessari per la missione, ma dovettero affrontare una forte discriminazione, come donne e come afroamericane.

Il film, candidato a 3 Premi Oscar (Miglior film, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale) è uscito nelle sale statunitensi il 6 gennaio 2017, mentre in Italia arriverà l’8 marzo 2017.