Il diritto di contare: il cast sbanca il Palm Springs Film Festival

Vi abbiamo già raccontato del successo che Il diritto di contare (Hidden Figures) sta attualmente sollevando in madrepatria. Moltissimi sono stati gli apprezzamenti, anche da parte del mondo dello showbiz, per la pellicola diretta da Theodore Melfi. Tuttavia, non potevamo prevedere che anche la critica avrebbe promosso il progetto. Il diritto di contare narra di tre donne afro-americane, interpretate da Janelle Monae, il Premio Oscar Octavia Spencer e la candidata al’Oscar Taraji P. Henson, impiegate alla NASA e assolutamente essenziali nella pianificazione del viaggio spaziale dell’astronauta John Glenn.

Il film ha fatto incetta di premi nell’ultima edizione del Palm Springs International Film Festival (CA), vincendo infatti il riconoscimento al miglior cast e vedendo dunque premiati, oltre le tre attrici già citate: Kirsten Dunst, Pharrell Williams, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Jim Parsons e Glenn Powell.

Fonte: Just Jared