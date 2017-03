“Il femminismo è libertà, liberazione, uguaglianza”: Emma Watson risponde alle polemiche

Emma Watson torna ancora una volta a parlare di femminismo, non in riferimento alla campagna HeForShe, ma per difendersi dalle polemiche scaturite a seguito del suo ultimo servizio per Vanity Fair. Infatti, negli scatti che accompagnavano l’ intervista, l’attrice di Harry Potter ha posato con il celebre fotografo Tim Walker, che l’ha ritratta mostrandone parzialmente il seno. La foto ha scatenato numerose critiche, come quella della speaker radiofonica Julia Hartley-Brewer, che considerano inconciliabile un tale atteggiamento con il professato femminismo dell’attrice.

“Tutto questo mi mostra ancora una volta quante idee sbagliati e quanti pregiudizi esistano su cosa sia il femminismo” ha dichiarato Emma Watson a Reuters durante la promozione del live-action de La Bella e la Bestia, aggiungendo che “Femminismo significa lasciare le donne libere di scegliere. Il femminismo non è un bastone con cui punire le altre donne. È libertà, liberazione. È uguaglianza. Non capisco che abbia a che fare questo con i miei seni. Questa cosa mi confonde. Molte persone sono confuse. Io sono semplicemente sbalordita.”

La Bella e la Bestia vede protagonisti Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans, con le voci originali di Ian McKellen, Ewan McGregor, Stanley Tucci e Emma Thompson. Il film, diretto da Bill Condon (Dreamgirls, The Twilight Saga: Breaking Dawn), verrà distribuito nelle sale a partire dal 17 marzo 2017.