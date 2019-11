Il mercato biologico è destinato a sperimentare un’industria della crescita rivoluzionaria I giocatori stanno facendo un enorme balzo delle entrate entro il 2026

Lo studio intitolato, Biologics Market è il risultato di una ricerca condotta da un team di esperti del mercato tematico su Biologics per il periodo di previsione, dal 2019 al 2026. La valutazione della segmentazione del mercato costituisce una parte importante di questo studio. Nell’analizzare i diversi segmenti di mercato, gli esperti del settore hanno anche valutato elementi critici come sottosegmenti del settore biologico in base a requisiti, dati demografici, comportamento dei clienti e interesse comune utilizzati per comprendere meglio il pubblico target.

Nella segmentazione del mercato per produttori, il rapporto riguarda le seguenti società:

Merck & Co. Inc., AbbVie, Inc., AstraZeneca Plc., Amgen, Inc., Celgene Corporation, Bristol-Myers Squibb Co., Eli Lilly and Company, Janssen Pharmaceuticals, Inc., GlaxoSmithKline Plc., Novartis AG, Pfizer, Inc. e Novo Nordisk A / S

Gli elementi demografici hanno un ruolo importante da svolgere

Attraverso la segmentazione demografica, gli esperti del settore studiano i vari fattori demografici tra cui età, genere, occupazione, istruzione e altri. L’analisi di questo elemento risponde alle seguenti domande:

Quali prodotti / servizi o marchi acquistano i clienti?

In che modo gli utenti finali utilizzano i prodotti o i servizi?

Quanto sono disposti a pagare gli acquirenti per i prodotti o servizi in base a fattori demografici?

Il comportamento del cliente è la chiave del successo

Il rapporto sul mercato biologico si basa sul comportamento, l’atteggiamento e il modello decisionale, tra cui l’applicazione del prodotto, il potere di spesa, il volume di consumo e l’acquisto. I ricercatori identificano anche le preferenze per età. Segmentando l’industria biologica in base al modello di acquisto, gli esperti del settore consentono ai proprietari di imprese di progettare un approccio altamente mirato. Lo studio cattura ulteriormente i dati vitali dividendo il mercato dei prodotti biologici in base alla fede, interesse, opinioni, stile di vita dei clienti e altri fattori.

Anche altri segmenti tradizionali vengono valutati utilizzando le caratteristiche seguenti:

Situazioni applicative e di acquisto

Vantaggi dei prodotti acquistati

Psicografia

Conoscenza tecnica

Con la segmentazione del mercato dei prodotti biologici e il targeting di potenziali clienti, l’obiettivo degli esperti del settore di rivelare la probabilità di un particolare cliente o sottosegmento esporrà. I ricercatori hanno incorporato un modello predittivo per scoprire come raggruppare i clienti.

Ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato dei prodotti biologici sulla base del prodotto, dell’applicazione, dell’uso finale e della regione:

Tipo di prodotto Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Anticorpi monoclonali

Vaccini

Ormoni / proteine ​​ricombinanti

basati su cellulari Prodotti biologici a

base di prodotti biologici

Outlook applicativo (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Cancro

Malattie infettive Malattie

autoimmuni

Altro

Uso finale Outlook (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

ospedali

Cliniche

Centri diagnostici

Altro

Prospettive regionali (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto d’Europa

Asia Pacifico Cina India Giappone Resto di Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile I



confini geografici aiutano a determinare dove promuovere la

segmentazione geografica del settore biologico aiuta gli imprenditori a comprendere a fondo i diversi gruppi target in base ai loro confini geografici. Le informazioni su esigenze, modalità di acquisto, interessi, fiducia e preferenza del potenziale cliente che differisce da paese a paese e da regione a regione aggiungono credibilità allo studio complessivo. I dati possono aiutare i proprietari dei prodotti a determinare dove promuovere e dove espandere la propria attività.

Ci sono 10 capitoli per mostrare in profondità il mercato globale della Biologia.

