Il mercato dei farmaci per dermatologia sta prendendo piede grazie ai nuovi sviluppi del mercato, afferma Polaris Analysts

Polaris Market Research ha pubblicato le sue ultime scoperte in un nuovo studio sulla dermatologia stupefacenti Il mercato globale dermatologia stupefacenti è stata valutata a 20 miliardi di dollari nel 2016 e si stima che crescerà ad un CAGR sano da 2019 al 2022

Lo studio fornisce un’analisi approfondita di diversi fattori come il potenziale di crescita del settore, i driver di mercato, le restrizioni e le sfide. Lo studio si concentra anche su diverse dinamiche di mercato che dovrebbero influenzare il mercato. L’analisi della catena del valore nel rapporto aiuta a comprendere il mercato globale sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda.

Polaris Market Research ha fornito le previsioni del mercato globale dei farmaci dermatologici dal 2016-2022. I principali segmenti che sono stati studiati nel mercato globale dal 2016-2022 sono:

Analisi di mercato mediante indicazioni chiave di dermatologia

Analisi di mercato per classe di trattamento / farmaci commercializzati

Analisi di mercato per regioni

Le terapie commercializzate intraprese in previsione dal 2016-2022 sono:

etanercept; Enbrel

infliximab; Remicade

adalimumab; Humira

ustekinumab; Stelara

secukinumab; Cosentyx

ixekizumab; Taltz

golimumab; Simponi

brodalumab; Siliq

guselkamab; Tremfya

Farmaci topici

Antibiotici per via orale

Le principali indicazioni nell’area della terapia dermatologica:

Dermatite atopica

Psoriasi

Acne

rosacea

Le aziende leader esaminate nella relazione sono:

Allergan Plc

Valeant Pharmaceuticals

Dermira Inc

Aclaris Therapeutics, Inc

AnaptysBio, Inc

Revance Therapeutics

Foamix Pharmaceuticals

Novan, Inc

Biofarmaci Sienna

Pfizer

Sanofi

Galderma

Leo Pharma

Scienze Roviant

Prodotti farmaceutici Otsuka

Takeaway chiave del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche della concorrenza

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni valutata sulla base di come si prevede che il mercato cresca

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita delle mutevoli dinamiche della concorrenza e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate avendo approfondimenti completi del mercato e facendo un’analisi approfondita dei segmenti di mercato

