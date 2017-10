Il Mio Godard: la recensione del film di Michel Hazanavicius

Ci si potrebbe approcciare a Il Mio Godard scrollandosi di dosso l’idolatria cinefila nei confronti del regista da cui il titolo e considerare il protagonista del film semplicemente come una personalità contraddittoria nella vita privata e politica agli albori del ’68. Lo si potrebbe anche fare ma Michel Hazanavicius, autore di questo (bisogna ammetterlo) coraggioso biopic, ha deciso di giocare un’altra partita. Nel portare sul grande schermo il romanzo dell’allora compagna del protagonista Anne Wiazemsky, Hazanavicius non ha infatti solo cercato di immortalare il Godard uomo, ma anche il Godard artista. Ne ha usato lo stile, quei dettagli in bianco e nero marchio della nouvelle vague, ne ha studiato il linguaggio cinematografico con titoli didascalici ad aprire ogni capitolo, ne ha estrapolato i manifesti artistici. Allora, pur volendo, non si può proprio guardare al Mio Godard come una semplice commedia sugli screzi di due innamorati.

Perché, stando alle parole del regista, a questo si voleva mirare: un film prima di tutto divertente che avesse come protagonisti dei personaggi macchiettistici e come sfondo uno dei periodi più iconografici della nostra storia recente. Però, se veramente lo scopo era arrivare all’ilarità del grande pubblico, scegliere come protagonista un pezzo (ancora vivente) di storia del cinema e trasformarlo in soggetto ed oggetto comico è un’ operazione da principio fortemente sbagliata. Perché i rischi in cui si va incontro sono tanti e questo film ed il suo autore non hanno la maestria per riuscirne ad evitarne nemmeno uno. Il primo era quello di incappare nello sdegno di chi (a ben vedere) vive ancora sotto la fede godardiana, un santuario qui trasformato in un misto di egocentrismo ed incoerenza; il secondo di restare così ancorato all’immagine di questa figura da non riuscire ad elaborare variazioni sul tema che sono alla base di una commedia funzionante. Godard che si contraddice, Godard che inciampa, Godard che eclissa la sua compagna: all’ennesima ripetizione di questi passaggi si perde anche il valore dell’intrattenimento. Allora quali erano le vere intenzioni di Hazanavicius, che con The Artist aveva dimostrato di saper come appagare un pubblico non propriamente cinefilo? Il dubbio che la natura vera di questo film sia più vicina alla parodia che alla bonaria commedia è quasi una certezza, ma rimane quello del perché di tanto disturbo. Sembra di guardare il buffone della classe che prende in giro il secchione, il problema è che non ride nessuno.