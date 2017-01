Il mito di Sergio Leone: 88 anni, 2 trilogie e quel film su Leningrado

Tanti auguri, Sergio Leone! Il grande regista romano, morto il 30 aprile 1989, oggi avrebbe compiuto 88 anni. Noi vogliamo ricordarlo cercando di sintetizzare le ragioni di un’affermazione che rischia di suonare scontata: Sergio Leone, con soli sette film, ha fatto in tutti i modi possibili la storia del cinema italiano.

In primo luogo attraverso un rinnovamento stilistico senza pari, che ha fatto scuola. Il regista Quentin Tarantino ha dichiarato che quando vuole un primissimo piano dai suoi operatori, ciò che dice non è “datemi un primissimo piano”, bensì “datemi un Sergio Leone”, “give me a Leone”. Una delle inquadrature che ha reso famoso in tutto il mondo Leone è infatti proprio quella del primo piano strettissimo, come a vedere da una feritoia, sugli occhi dei personaggi, accentuandone il gigantismo epico oltre che il realismo. Quest’insistenza sul primo piano e sul dettaglio non è certo stata ripresa solo da Tarantino; è stata imitata in mille modi ed è costante, per fare solo un esempio, nel thriller/horror all’italiana che avrebbe preso piede negli anni ’70 (qualcuno ha detto Lucio Fulci e Dario Argento?). Per non parlare della dilatazione dei tempi del racconto: cosa direbbero gli improvvisati recensori del web che oggi parlano (o sparlano) di “ritmo della sceneggiatura” a proposito di scene leggendarie, quanto abnormemente lunghe, come questa?

Ma soprattutto, con Leone nasce il western all’italiana, anche conosciuto come Spaghetti Western, lanciato dall’epocale Trilogia del dollaro: Per un pugno di dollari (1964), Per qualche dollaro in più (1965), Il buono il brutto e il cattivo (1966). Trilogia perché nei tre film il protagonista è sempre lui, il pistolero senza nome Clint Eastwood, col sigaro in bocca e il poncho sulle spalle. L’Uomo senza nome non attende, come i cowboys del cinema americano, che il villain di turno spari per primo (il che autorizza la legittima difesa che fa vincere il buono); spara invece per primo, e a velocità supersonica, sterminando anche tre sicari alla volta. Il western di Leone, dunque, spazza via il manicheismo edificante alla base del western classico. Ad imperare sono l’opportunismo e il cinismo, ma anche l’umorismo caustico di scene come questa:

Leone, che aveva esordito con un peplum che oggi è considerato il suo film meno importante, Il colosso di Rodi (1961), giunge al successo con Per un pugno di dollari, la cui trama è ricalcata su La sfida del samurai di Akira Kurosawa (che infatti gli fa causa, e la vince, per plagio). L’importanza della Trilogia del dollaro però scavalca le storie ed i personaggi che ha consegnato alla memoria collettiva; basti pensare che ha lanciato nel cinema un colosso come Clint Eastwood (Che ha omaggiato Leone dedicandogli, nei titoli di coda, il suo western di successo Gli spietati, sebbene il regista avesse a dire di lui che era in grado di recitare due espressioni, con e senza sigaro) e un genio come Ennio Morricone, che firmerà centinaia di colonne sonore a partire da quella, estremamente innovativa e rumoristica, di A fistful of dollars.

Meno famoso è il concetto di Trilogia del tempo, utilizzato per unire con un filo comune gli ultimi tre film di Leone, in cui il racconto, i personaggi, il commento musicale morriconiano virano decisamente verso un fatalismo poetico e malinconico.

Non possiamo che cominciare da C’era una volta il West (1968). Già il titolo consegna ad un passato di favola il mito dei cowboys e della frontiera selvaggia, sostituendolo con un racconto di brutale, per quanto suggestiva, vendetta. Il grande Henry Fonda, classico buono del western americano, interpreta qui il turpe Frank, assassino prezzolato che non si fa alcuno scrupolo a sterminare un’intera famiglia (donne e bambini compresi) per una questione terriera, rendendo vedova e costringendo a prostituirsi per lui la bella Jill (un’indimenticabile Claudia Cardinale). È l’avvento della ferrovia a rendere preziosa la zona di Sweet Water, terra brulla e priva di particolari attrattive che tuttavia si trova nel punto perfetto per farla diventare una stazione, e dunque una miniera d’oro. La scena seguente, che introduce una delle più belle colonne sonore firmate da Morricone ed in generale della storia del cinema, non è una scena epica ma una scena di morte: gli scenari mostrati, la cittadina di frontiera ottocentesca, saranno distrutti per l’appunto dal tempo, simboleggiato dall’arrivo del treno e ancor più esplicitamente dall’orologio su cui si fissa lo sguardo della Cardinale, che procede lento ma inesorabile:

Sarà il pistolero soprannominato Armonica (Charles Bronson), che agisce per vendetta personale verso Frank, a risolvere la situazione con l’aiuto del salace bandito Cheyenne (Jason Robards), che agisce per salvarsi la pelle, su cui grava più di una taglia. Il personaggio di Armonica doveva essere interpretato ancora una volta da Clint Eastwood, per fortuna sostituito dall’ottimo Bronson. Alla sceneggiatura collaborano due giovanissime promesse: Bernardo Bertolucci, il cui apporto alla sceneggiatura accentua l’elemento femminile ed erotico, e Dario Argento, riconoscibilissimo per i momenti di suspense e l’inquietante componente musicale: come il futuro assassino di Profondo Rosso, Armonica “annuncia” ogni omicidio suonando una musichetta, connessa al fatto misterioso e scatenante che lo spinge contro Frank:

Poi è la volta di Giù la testa (1971), primo film di Leone dai tempi del Colosso di Rodi a non collocarsi nel West – che, come ormai sappiamo, è morto – ma un poco più avanti nel tempo, e per la precisione durante i fatti della sanguinaria Rivoluzione messicana contro il presidente Madero di inizio ‘900. Il concetto di tempo si fonde dunque con quello di storia, non solo quella messicana rappresentata dal bandito Juan (Rod Steiger), ma anche quella irlandese rappresentata dal dinamitardo John Mallory (James Coburn), membro dell’Irish Republican Army, che si trova costretto da un manicheismo rivoluzionario ad uccidere Sean, il suo migliore amico, tanto amico che i due condividevano la stessa donna, come mostra questa scena dall’ennesima impronta musicale di Morricone, come sempre maestosa e irripetibile:

Il film, pur nella sua vivacità esplosiva, è impregnato di un pessimismo senza scusanti, che da un lato mostra la crudeltà dei ricchi possidenti terrieri e del clero che opprimono i contadini, dall’altro l’inutilità sanguinaria della rivoluzione, capace di distruggere anche le amicizie più cementate. In tal senso non può sfuggire il richiamo a quella che al tempo era l’attualità politica italiana (siamo negli anni ’70), e al senso di sconfitta derivante da una rivoluzione mancata, o dalle degenerazioni sanguinarie, dopo le quali non cambia nulla, come ripete Rod Steiger in questa celebre sequenza:

Ancora più avanti nel tempo si spinge C’era una volta in America (1984), meraviglioso canto del cigno del regista, caratterizzato ancora una volta dal tema dell’amicizia e dell’amore che soccombono di fronte ai sommovimenti storici e politici. In realtà il film va avanti e indietro nel tempo, con frequenti flashback ed ellissi temporali; ne esiste una versione americana (inguardabile) montata in ordine cronologico. Siamo nell’America anni ’30 del proibizionismo, e vediamo Noodles e Max (due tra le più memorabili interpretazioni di Robert De Niro e James Woods) tentare di farsi strada per emergere dalla miseria del vecchio quartiere ebraico, fino a fondare un vero e proprio impero del crimine. De Niro come Noodles in particolare offre una prova attoriale senza pari, ed è capace di rendere dolce e malinconico un personaggio dalla storia costellata di episodi truci, non escluso lo stupro dell’unica donna che Noodles abbia mai amato, la dolce e crudele Deborah (interpretata da una giovanissima Jennifer Connelly) che danzava tra i sacchi di farina in questa splendida sequenza:

Pochi oggi ricordano che Leone, morto prematuramente per una crisi cardiaca, aveva in programma un nuovo kolossal: una storia d’amore fra un cineoperatore americano (ancora De Niro) e una ragazza russa, che avrebbe avuto per sfondo il terribile assedio nazista che per 900 giorni bloccò Leningrado, durante la seconda guerra mondiale. Il titolo provvisorio era Leningrado: pare che Leone abbia chiesto all’Armata rossa ben duemila carri armati dell’epoca, e che la realizzazione del film direttamente in Unione Sovietica abbia richiesto anni di trattative, fino alla firma ed all’appoggio di Mosca. Qualcosa di questa sceneggiatura è stato recuperato dal film Il nemico alle porte, di Jean Jacques Annaud, del 2001, con Jude Law e Rachel Weisz.

Sergio Leone ci manca. Ci manca il suo coraggio espressivo, la sua dolce crudeltà, il suo spirito di innovazione. Quelli come lui c’erano una volta; ma per chi ama il cinema ci sono ancora.