Il mondo di Star Wars piange Carrie Fisher

Da quando è stata resa ufficiale la notizia della morte di Carrie Fisher, in moltissimi tra addetti ai lavori, amici fraterni, collaboratori e semplici appassionati della saga di Star Wars hanno voluto lasciare un ricordo di quella che, nei loro cuori, rimarrà sempre la principessa (e generale della Resistenza) Leia Organa.

Vediamo alcuni dei tributi più toccanti:

Non è mai facile perdere un vivace, insostituibile membro della famiglia, ma stavolta è davvero straziante. Carrie era letteramente unica […]. Era la NOSTRA Principessa, maledizione, e l’attrice dietro al personaggio era una donna meravigliosa, fiera, divertente e indipendente […] toglieva il fiato a tutti noi – Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker

“L’eroina dell’ultima generazione è stata Carrie Fisher. L’icona della Principessa Leila, da lei interpretata, ha ridato fiducia alle donne di tutto il mondo. Ci mancherà tantissimo.” – Kathleen Kennedy, co-direttrice di Lucasfilm

“Carrie Fisher è stata estremamente intelligente, eccellente scrittrice, attrice, umorista […] In Guerre Stellari ha incarnato un’eroina tenace, saggia, portatrice di speranza: un ruolo molto piu’ complesso di quanto si possa immaginare”. – George Lucas, creatore di Star Wars

“[…] era buffa, e il suo carattere non contemplava la paura. La sua vita l’ha vissuta con coraggio… Il mio pensiero va a sua figlia Billie, a sua madre Debbie, a suo fratello Todd, e ai suoi tanti amici. Mancherà a tutti noi. – Harrison Ford, interprete di Han Solo

Ho sempre stimato Carrie. Ciò che diceva mi ha sempre fatto ridere, ma al contempo mi ha emozionato. Non aveva bisogno della Forza. Era lei stessa una forza della natura, di fedeltà e amicizia. Mi mancherà tantissimo. – Steven Spielberg

Carrie Fisher non è riuscita a superare le conseguenze dell’infarto che l’ha colpita pochi giorni fa sul volo Londra – Los Angeles, ma la vedremo ancora nel ruolo di Leia in Star Wars: Episodio VIII, in uscita il prossimo 15 dicembre 2017. L’attrice aveva infatti già completato il ciclo di riprese previste per il suo personaggio.