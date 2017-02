Il padre d’Italia: trailer ufficiale per il film con Luca Marinelli e Isabella Ragonese

Good Films ha diffuso il trailer ufficiale di Il padre d’Italia, film diretto da Fabio Mollo e con protagonisti Luca Marinelli e Isabella Ragonese. In uscita nelle sale l’8 marzo, nel cast troviamo anche Mario Sgueglia, Anna Ferruzzo, Federica De Cola e Franca Maresa.

Sinossi (via Wikipedia): Paolo è un trentenne solitario e introverso che lavora come commesso in uno store di Torino. Accetta la sua omosessualità ma non tutto ciò che questa comporta. Mia invece è una ragazza esuberante e fuori dagli schemi, incinta al sesto mese. I due si incontrano casualmente in un locale gay torinese e da quel momento, nonostante le diversità caratteriali, non si separeranno mai. Paolo e Mia intraprendono un lungo viaggio, attraversando tutta l’Italia, alla ricerca del padre del futuro nascituro. Il viaggio per loro sarà un momento di scoperta di se stessi, del futuro e di cosa vuol dire diventare adulti.