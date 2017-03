Il Re Leone: Beyonce interpreterà Nala nel live-action?

C’erano una volta in un regno lontano migliaia di bambine innamorate di una coppia formata da due leoni…Simba e Nala. Sono passati 23 anni da quando per la prima volta abbiamo visto, e ci siamo innamorati, di uno dei migliori classici Disney di tutti i tempi, Il Re Leone.

In un’epoca in cui si è sviluppata anno dopo anno, fino a diventare quasi un’ossessione, la mania per i live-action di celebri classici d’animazione, ovviamente non poteva mancare il nuovo adattamento de Il Re Leone, che sarà diretto da Jon Favreau (Il Libro della Giungla).

Nel classico Disney abbiamo intrapreso un viaggio con il protagonista Simba, partendo dalle gioie dell’infanzia, protetto ancora dall’ala dei genitori, fino ad arrivare alla maturazione, raggiunta con numerosi ostacoli. Come dimenticare l’evento da cui tutto ebbe inizio, la morte di Mufasa (trauma infantile). E vi ricordate quando Simba, dopo anni, rincontra la sua amica d’infanzia, Nala, che lo convince a tornare alla Rupe dei Re dal suo branco? Parlando proprio di Nala, ci sono notizie che riguardano la leonessa sul fronte live-action.

Secondo quanto riportato su Collider (via Variety) non c’è nessun altra possibile scelta all’infuori di Beyonce per doppiare Nala. Ancora non è stato preso alcun accordo con la cantante, considerando anche che al momento è in dolce attesa di due gemelli, ma la Disney e lo stesso Favreau hanno dichiarato di accettare qualsiasi compromesso imposto da Beyonce. A quanto pare sono addirittura disposti a far slittare il calendario delle registrazioni.

In realtà definire “live-action” Il Re Leone è un po’ una forzatura, considerando che nella pellicola non saranno presenti degli umani, a differenza de Il Libro della Giungla in cui l’unico umano era il giovane Mowgli, interpretato da Neel Sethi. Il regista potrebbe creare il tutto usando la Computer Animation, oppure userà la motion-capture in questo film, anche se non con gli stessi attori che hanno prestato le voci ai personaggi; ma ancora è presto per dirlo.

FONTE: Collider