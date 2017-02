Il Re Leone: Donald Glover e James Earl Jones nel cast del live-action

Ora che la Disney ha iniziato a sfornare live-action uno dietro l’altro, nessuno la può più fermare. Tra meno di un mese sarà il turno del live-action de La Bella e la Bestia, con Emma Watson nei panni di Belle, ma c’è anche un forte hype nei confronti di un altro atteso live-action, quello de Il Re Leone, che sarà diretto da Jon Favreau, già dietro la macchina da presa per il live-action de Il libro della giungla.

Proprio oggi sono stati annunciati gli attori che interpreteranno due personaggi principali nel live-action de Il Re Leone. Il rapper/comico/attore Donald Glover e James Earl Jones presteranno le loro voci rispettivamente a Simba e Mufasa.

James Earl Jones può essere considerato un veterano de Il Re Leone. L’attore, infatti, prestò la sua voce anche al Mufasa del classico d’animazione Disney del 1994. Nella versione italiana, invece, Mufasa è stato doppiato dal compianto Vittorio Gassman. Come dimenticare, tra le tante, la celebre citazione: “Non voltarmi le spalle Scar“.

Chissà come si approccerà Favreau a uno dei migliori classici Disney di tutti i tempi. Ci aspettiamo, come minimo, di ritrovare anche alcune tracce musicali leggendarie del classico del 1994, come Il cerchio della vita o Hakuna Matata.

Vi riproponiamo Hakuna Matata da Il Re Leone del 1994:

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sul live-action de Il Re Leone.

FONTE: Comicbook (QUI e QUI)