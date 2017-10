Il ritorno di Will & Grace: la recensione del nuovo episodio

Undici anni. Fino a pochi giorni fa, questo era solo il tempo trascorso dal finale di Will & Grace, storica sitcom NBC trasmessa dal 1998 al 2006. Oggi, invece, “11 years later” è il titolo del primo fra i sedici episodi che costituiranno una nuovissima serie revival.

Ritroviamo i nostri amatissimi protagonisti quasi come li avevamo lasciati: nel salotto di Will, dove lui e Grace giocano agli indovinelli mentre Jack controlla il suo account Grindr e Karen, con in mano il suo solito Martini, corteggia il coma etilico. Vi chiederete, che fine hanno fatto i rispettivi partner e figli dei due protagonisti? Viene subito chiarito che sia Will che Grace hanno divorziato, mentre la loro progenie è esistita solo in un sogno di Karen.

La storia riprende quando Grace (Debra Messing) torna a stare da Will (Eric McCormack), anche se per poche settimane. La designer viene continuamente punzecchiata dalla collega Karen (Megan Mullally) su questioni politiche, in particolare sull’elezione di Donald Trump, alla quale Grace non vuole rassegnarsi. Nonostante la sua avversione nei confronti del Presidente, accetta il prestigioso incarico di riarredare lo Studio Ovale. Nel farlo scopre che Will, spinto dall’amico Jack (Sean Hayes), sta partecipando a un’assemblea politica con l’unico intento di fare delle avance a un senatore, nonostante disprezzi le sue posizioni contro la tutela dell’ambiente.

Nulla sembra essere cambiato nella serie creata da David Cohan e Max Mutchnick: ritroviamo lo stesso umorismo, gli stessi scambi, le stesse situazioni paradossali delle precedenti stagioni. Certo, i protagonisti nel frattempo sono invecchiati e hanno aggiornato il proprio repertorio di riferimenti pop, ma l’intento di mantenere tutto come prima è dichiarato in varie scene. In particolare, Jack ammette di essere, come sempre, alla ricerca di un impiego, mentre Will sottolinea, in un palese riferimento alla storia nel suo insieme, come lui e Grace finiscano sempre per ritrovarsi a vivere insieme. Perché cambiare, d’altronde? C’è un motivo se la formula di Will & Grace continua a funzionare così bene dopo più di un decennio: il motivo del suo successo non stava solo nei temi che trattava o nell’approccio rivoluzionario all’omosessualità nel mondo televisivo, ma anche in una squadra di personaggi a cui è impossibile non voler bene, e che ha ancora tanto da offrire. Come si suol dire, squadra che vince non si cambia.